Двоих спутников рэпера Navai отпустили после задержания в Казахстане

Двоих спутников рэпера Navai (Наваи Бакирова), задержанных вместе с ним на границе Казахстана, отпустили. Под стражей остался только сам музыкант. Об этом сообщает Mash.

На свободу вышли концертный директор исполнителя Рауф Гасанов и Халмурад Манапов. Последний оформлял аренду автомобиля, на котором компания пересекала границу Киргизии и Казахстана.

Всех троих остановили на контрольно-пропускном пункте «Кордай» в Жамбылской области. За рулём машины находился сам Navai. При досмотре правоохранители обнаружили запрещённое вещество. Ранее сообщалось, что музыкант пересел на водительское место незадолго до пограничного контроля. Компания передвигалась на Mercedes-Benz с казахстанскими номерами.

Напомним, артиста задержали на КПП «Кордай» при въезде в Казахстан. Во время проверки автомобиля полиция обнаружила запрещённое вещество. В отношении музыканта началось расследование по подозрению в контрабанде наркотиков. Ранее появилась информация, что рэпер приобрёл запрещённое вещество в Бишкеке после концерта. На допросе он рассказал, что знал о запрете на хранение наркотиков, однако не ожидал проверки машины на пограничном пункте.