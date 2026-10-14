Navai находился в состоянии наркотического опьянения при задержании в Казахстане

У российского рэпера Navai (Наваи Бакирова), задержанного на границе Казахстана, обнаружили каннабиноиды в моче. По данным журналистов, результаты освидетельствования свидетельствуют о возможном употреблении наркотиков артистом. Об этом сообщает Mash со ссылкой на МВД Казахстана.

Музыканта остановили в ночь с 13 на 14 октября на контрольно-пропускном пункте «Кордай» в Жамбылской области. Вместе с пограничниками автомобиль проверяли сотрудники полиции, которые обнаружили и изъяли запрещённое вещество.

После досмотра Navai доставили в изолятор временного содержания. Правоохранители начали расследование обстоятельств перевозки наркотиков через государственную границу.

Ранее появилась информация, что рэпер приобрёл запрещённое вещество в Бишкеке после концерта. На допросе он рассказал, что знал о запрете на хранение наркотиков, однако не ожидал проверки машины на пограничном пункте.

Также сообщалось, что перед въездом на КПП исполнитель самостоятельно сел за руль Mercedes-Benz с казахстанскими номерами. Вместе с ним задержали концертного директора, в барсетке которого, по предварительным данным, находилось около десяти граммов предполагаемого наркотика.

По предварительным данным, после произошедшего возбудили уголовное дело по статье 286 УК Республики Казахстан. Она предусматривает до пяти лет лишения свободы либо ограничения свободы на аналогичный срок с конфискацией имущества или без неё.