Navai арестовали на два месяца в Казахстане

Кордайский районный суд Жамбылской области Казахстана избрал меру пресечения для известного рэпера Navai (Наваи Бакирова). Музыкант арестован на два месяца по подозрению в контрабанде наркотических средств.

Судебное заседание об избрании меры пресечения состоялось сегодня утром. Суд встал на сторону следствия и отправил Бакирова в следственный изолятор на весь срок предварительного расследования.

Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте «Кордай». При досмотре элитной иномарки правоохранители обнаружили запрещённые вещества. В момент проверки транспортным средством управлял лично Наваи. В связи с этим исполнителю может грозить дополнительное административное или уголовное наказание за управление машиной в состоянии наркотического опьянения.

Происшествие сорвало гастрольный график исполнителя. Ближайшее выступление было экстренно отменено без возврата средств зрителям, а намеченный концерт в Кишинёве организаторы были вынуждены перенести на 9 декабря. Водитель автомобиля от комментариев журналистам отказался. Официальные представители артиста ситуацию пока не комментируют.