Организаторы концерта Navai в Казахстане могли выручить минимум 28 млн рублей

Отмена концерта рэпера Navai (Наваи Бакирова) в Астане затронула мероприятие с потенциальной билетной выручкой свыше 28 миллионов рублей. Выступление сорвалось на фоне задержания артиста в Казахстане по делу о наркотиках. Теперь под вопросом оказались и другие даты его гастрольного тура, пишет Mash.

Шоу должно было пройти 14 октября во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова. Организаторы рассчитывали собрать от шести до семи тысяч зрителей, а стоимость билетов начиналась от 26 750 тенге — приблизительно 4800 рублей. При таком количестве гостей возможная выручка составляла не менее 28 миллионов рублей.

Об отмене выступления поклонники узнали всего за несколько часов до начала. Некоторые специально приехали в Астану из других городов и теперь возмущены неожиданным изменением планов.

Напомним, артиста задержали на КПП «Кордай» при въезде в Казахстан. Во время проверки автомобиля полиция обнаружила запрещённое вещество. В отношении музыканта началось расследование по подозрению в контрабанде наркотиков. Ранее появилась информация, что рэпер приобрёл запрещённое вещество в Бишкеке после концерта. На допросе он рассказал, что знал о запрете на хранение наркотиков, однако не ожидал проверки машины на пограничном пункте.