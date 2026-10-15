Navai грозит статья за вождение в состоянии наркотического опьянения

Рэперу Navai грозит наказание за вождение в состоянии наркотического опьянения после задержания на казахстанской границе. Об этом сообщает SHOT.

Наваи Бакирова остановили на КПП «Кордай» при въезде из Киргизии в Казахстан. Служебная собака отреагировала на Mercedes, в котором ехал артист. При осмотре машины обнаружили 2,5 грамма марихуаны, измельчитель табака и бумагу для самокруток. Вместе с рэпером в автомобиле находились ещё два человека. Их отпустили, а Бакиров остался в изоляторе временного содержания.

Сейчас дело расследуют по статье о контрабанде наркотиков. Она предусматривает до пяти лет лишения свободы. Кроме того, анализы показали наличие запрещённых веществ в крови певца. По статье 608 ему грозят 15 суток ареста и лишение водительских прав на семь лет. На время расследования также может быть избрана мера пресечения в виде ареста.

Ранее мать Navai заявила, что её сына вскоре могут отпустить. По словам женщины, представители команды музыканта заверили её, что ситуация разрешается и серьёзных поводов для беспокойства нет. Новость о задержании сына стала для Бакировой неожиданностью. Она призналась, что накануне чувствовала тревогу, однако о случившемся узнала не от самого музыканта. Женщина категорически отвергла предположение, что Navai мог сознательно перевозить запрещённые вещества.