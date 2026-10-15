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Регион
Опубликовано 15 октября, 17:25

Адвокат Navai обжалует его арест в Казахстане ради освобождения под залог

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/navaib

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/navaib

Защита российского рэпера Navai (Наваи Бакирова), арестованного в Казахстане по делу о наркотиках, намерена обжаловать решение суда и добиться его освобождения под залог. О дальнейших действиях рассказала адвокат артиста Рена Керимова.

Юрист подтвердила, что лично присутствовала на заседании, где избирали меру пресечения для её подзащитного. Теперь защита готовит необходимые документы, включая поручительство и предложение о внесении залога. Последний, по словам Керимовой, должен стать гарантией того, что музыкант не скроется от правосудия.

«Мы сейчас подготовим всё, залог, всё что положено, поручительство», — заявила адвокат в беседе с ТАСС.

Керимова подчеркнула, что пока речь идёт исключительно об изменении меры пресечения, а не о рассмотрении уголовного дела по существу. Защита рассчитывает убедить суд разрешить Navai находиться на свободе до завершения расследования.

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Напомним, 15 октября Кордайский районный суд Жамбылской области арестовал Navai на два месяца. Музыканта задержали 13 октября при въезде в Казахстан из Киргизии. Во время досмотра автомобиля полицейские обнаружили 2,5 грамма марихуаны.

На фоне уголовного дела сорвались запланированные выступления исполнителя. В частности, организаторы отменили концерт в Астане, потенциальная выручка от которого могла превысить 28 миллионов рублей. Под вопросом оказались и другие даты гастрольного тура. Мать рэпера не поверила в происходящее и заявила, что её сына подставили и вскоре должны отпустить.

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Николь Вербер
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