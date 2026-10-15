Адвокат Navai обжалует его арест в Казахстане ради освобождения под залог

Защита российского рэпера Navai (Наваи Бакирова), арестованного в Казахстане по делу о наркотиках, намерена обжаловать решение суда и добиться его освобождения под залог. О дальнейших действиях рассказала адвокат артиста Рена Керимова.

Юрист подтвердила, что лично присутствовала на заседании, где избирали меру пресечения для её подзащитного. Теперь защита готовит необходимые документы, включая поручительство и предложение о внесении залога. Последний, по словам Керимовой, должен стать гарантией того, что музыкант не скроется от правосудия.

«Мы сейчас подготовим всё, залог, всё что положено, поручительство», — заявила адвокат в беседе с ТАСС.

Керимова подчеркнула, что пока речь идёт исключительно об изменении меры пресечения, а не о рассмотрении уголовного дела по существу. Защита рассчитывает убедить суд разрешить Navai находиться на свободе до завершения расследования.

Напомним, 15 октября Кордайский районный суд Жамбылской области арестовал Navai на два месяца. Музыканта задержали 13 октября при въезде в Казахстан из Киргизии. Во время досмотра автомобиля полицейские обнаружили 2,5 грамма марихуаны.

На фоне уголовного дела сорвались запланированные выступления исполнителя. В частности, организаторы отменили концерт в Астане, потенциальная выручка от которого могла превысить 28 миллионов рублей. Под вопросом оказались и другие даты гастрольного тура. Мать рэпера не поверила в происходящее и заявила, что её сына подставили и вскоре должны отпустить.