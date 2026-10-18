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Опубликовано 18 октября, 01:07

Блогера Ивана Золо задержали на концерте в Донецке

Обложка © VK / Иван Золочевский

Обложка © VK / Иван Золочевский

Блогер Иван Золо (настоящее имя — Иван Золочевский) был задержан силовиками на концерте в Донецке. Об этом пишет SHOT.

Артиста задержали во время выступления в клубе «Террикон», почти сразу после начала мероприятия. Проверке подверглись сам Золо, а также его команда и гости мероприятия. Причины рейда пока неизвестны, завтра у Золо был запланирован концерт в Мариуполе.

Блогера Ивана Золо задержали на концерте в Донецке. Видео © VK / Типичный Донецк

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Артур Лапсаков
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