Блогера Ивана Золо задержали на концерте в Донецке

Блогер Иван Золо (настоящее имя — Иван Золочевский) был задержан силовиками на концерте в Донецке. Об этом пишет SHOT .

Артиста задержали во время выступления в клубе «Террикон», почти сразу после начала мероприятия. Проверке подверглись сам Золо, а также его команда и гости мероприятия. Причины рейда пока неизвестны, завтра у Золо был запланирован концерт в Мариуполе.