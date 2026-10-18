Блогера Ивана Золо задержали на концерте в Донецке
Обложка © VK / Иван Золочевский
Блогер Иван Золо (настоящее имя — Иван Золочевский) был задержан силовиками на концерте в Донецке. Об этом пишет SHOT.
Артиста задержали во время выступления в клубе «Террикон», почти сразу после начала мероприятия. Проверке подверглись сам Золо, а также его команда и гости мероприятия. Причины рейда пока неизвестны, завтра у Золо был запланирован концерт в Мариуполе.
Блогера Ивана Золо задержали на концерте в Донецке. Видео © VK / Типичный Донецк
Ранее Life.ru писал, что рэпер Navai рискует потерять более 100 млн рублей из-за скандала с наркотиками. Напомним, 13 октября Наваи Бакирова задержали на въезде в Казахстан после обнаружения запрещённого вещества в автомобиле. Было возбуждено дело о покушении на контрабанду наркотиков. Рэперу грозит до пяти лет колонии. 15 октября суд арестовал исполнителя на два месяца.