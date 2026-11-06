Сразу два политических объединения оказались в новом списке иностранных агентов Минюста России. Ведомство обновило реестр, включив в него партии «Мирная Россия»* и «Рассвет»*, а также пять физических лиц и один медиаресурс.

Помимо политических объединений, в перечень вошли медиапроект «Разоблачено»*, Мурат Темиров*, Галина Рымбу*, Николай Родькин*, Борис Грозовский* и Леда Гарина*. Таким образом, список пополнили восемь новых позиций.

Одним из наиболее заметных фигурантов стал экономический обозреватель Борис Грозовский*. Он известен публикациями на экономические и общественно-политические темы, ранее много лет работал в газете «Ведомости» и участвовал в просветительских проектах. Галина Рымбу* — поэтесса, переводчица и литературный куратор. Она родилась в Омске, окончила Литературный институт имени Горького, а её произведения переводились на несколько иностранных языков.

Николай Родькин* известен как один из основателей «Омского гражданского объединения». В 2023 году его уже привлекали к административной ответственности по статьям, связанным с законодательством об иностранных агентах. Тогда суд назначил активисту штрафы за отсутствие обязательной маркировки материалов.

Отдельное внимание привлекает включение в перечень партии «Рассвет». Это политический проект Екатерины Дунцовой*, которая в конце 2023 года пыталась участвовать в президентских выборах, но не прошла процедуру регистрации инициативной группы. В мае 2024 года Минюст признал саму Дунцову* иностранным агентом. Созданное ею объединение неоднократно пыталось зарегистрироваться в качестве политической партии.

Другое объединение, «Мирная Россия»*, провело учредительный съезд в Берлине 12–13 июня 2026 года. Участники приняли манифест, декларацию об учреждении партии и устав, а также избрали руководящие органы. При этом проведение учредительного съезда само по себе не означает государственной регистрации организации в качестве политической партии в России.

Ранее обновления реестра уже затрагивали общественно-политические проекты, журналистов и организации. Как сообщал Life.ru, 23 октября Минюст включил в перечень журналиста Максима Курникова*, новосибирскую активистку Елену Шувалову* и ещё четыре структуры. Среди них оказались общественно-политический проект BEYOND PROPAGANDA*, проект «Пространство Политика. Новосибирск»*, ООО «Мави Групп» * и Международный союз немецкой культуры*. Ведомство объясняло свои решения распространением материалов других иностранных агентов, публикацией недостоверной, по оценке министерства, информации о деятельности российских властей и другими обстоятельствами. В отношении отдельных организаций также указывалось получение финансовой поддержки из иностранных источников.

Включение в реестр иностранных агентов предусматривает установленные законом обязанности и ограничения. В частности, речь идёт о специальной маркировке распространяемых материалов и предоставлении предусмотренной законодательством отчётности.