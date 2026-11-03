Суд в Москве оштрафовал Смольянинова* за нарушение требований к иноагентам
Артур Смольянинов*. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян
Суд в Москве назначил актёру Артуру Смольянинову* административный штраф в размере 40 тысяч рублей за нарушение законодательства об иностранных агентах. Об сообщили в пресс-службе Судов общей юрисдикции столицы.
Артиста привлекли к ответственности за несоблюдение установленных для иноагентов требований.
Ранее Life.ru сообщал, что приставы не смогли взыскать со Смольянинова* долг по кредиту в размере более 101 тысячи рублей. Исполнительное производство завершили, поскольку установить местонахождение актёра и принадлежащего ему имущества не удалось.