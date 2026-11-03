Суд в Москве назначил актёру Артуру Смольянинову* административный штраф в размере 40 тысяч рублей за нарушение законодательства об иностранных агентах. Об сообщили в пресс-службе Судов общей юрисдикции столицы.

Артиста привлекли к ответственности за несоблюдение установленных для иноагентов требований.