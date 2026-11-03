Уголовное дело в отношении 22-летней Джамили Садриевой, известной под журналистским псевдонимом Асия Несоевая, направлено в суд. По данным «Базы», её обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил России.

Как сообщает Telegram-канал, дело расследовал Следственный комитет Татарстана. По версии следствия, в 2022–2024 годах Садриева готовила материалы о российских военных и за вознаграждение передавала их изданиям, признанным в России иноагентами или нежелательными организациями. Общая сумма выплат, по этим данным, составила 71 тысячу рублей. Девушке может грозить до десяти лет лишения свободы.

Напомним, история Асии Несоевой прогремела в 2025 году. Студентка филфака Казанского университета Джамиля Садриева, писавшая под этим псевдонимом, продавала оппозиционным СМИ фейки. Либеральные журналисты публиковали её статьи, не проверяя информацию. Большинство ложных историй касались военнослужащих ВС РФ и спецоперации. Сама девушка объяснила, что это был запланированный троллинг иноагентов с её стороны.