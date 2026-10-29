Приставы не нашли ни Смольянинова*, ни его имущество для взыскания долга

Судебные приставы не смогли взыскать с актёра Артура Смольянинова* задолженность по кредиту на сумму более 101 тысячи рублей. Исполнительное производство завершили, поскольку установить местонахождение должника и принадлежащего ему имущества не удалось. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

В начале года в отношении артиста действовало более пяти исполнительных производств. Часть из них касалась неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения. К настоящему времени остальные задолженности погашены, а соответствующие производства закрыты. Невзысканным остался только долг по кредиту.

Смольянинов* не внёс очередной платёж в установленный срок. Однако приставы не смогли установить, где находится актёр, каким имуществом он располагает и есть ли у него денежные средства, на которые можно обратить взыскание. В результате исполнительное производство завершили на основании пункта 3 части 1 статьи 46 закона «Об исполнительном производстве».

Ранее Life.ru сообщал, что Басманный суд Москвы заочно приговорил актёра Артура Смольянинова* к восьми годам колонии общего режима. Его признали виновным по делу о распространении фейков о Вооружённых силах РФ. Суд также запретил артисту администрировать интернет-сайты в течение четырёх лет. Срок наказания начнут исчислять с момента задержания Смольянинова на территории России или его экстрадиции.