Актёр из «Приказа умирать не было» погиб на задании в зоне СВО, тело вернули спустя 2 года

Российский актёр Дмитрий Чернышёв, известный по сериалам «Нулевой пациент» и «Приказа умирать не было», погиб в зоне СВО в возрасте 38 лет. Об этом сообщили люди из окружения артиста.

Трагедия произошла ещё 26 апреля 2024 года, однако известно о ней стало только сейчас. Тело удалось доставить домой спустя почти два с половиной года. Прощание с погибшим назначено на 24 сентября в его родном Пермском крае.

Чернышёв появился на свет 4 мая 1985 года. Получал актёрское образование во ВГИКе, а также занимался ресторанным бизнесом в Москве и Санкт-Петербурге. В 2022–2023 годах Дмитрий участвовал в съёмках проектов «Оффлайн», «Нулевой пациент» и «Приказа умирать не было». В начале 2024-го он подписал контракт с Министерством обороны России, пишет АиФ.

Ранее Life.ru сообщал о гибели в зоне СВО актёра сериала «След» Павла Чернявского. Артист, сыгравший более 30 ролей в кино и на телевидении, заключил контракт с Минобороны в конце 2025 года. Его жизнь оборвалась 3 марта 2026-го, а похороны состоялись на малой родине в Омске.