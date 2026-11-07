Актёр Вадим Дубровин намерен исправить искривлённую носовую перегородку, но пока не видит причин торопиться с операцией. Артист допускает, что когда-то мог сломать нос, однако серьёзных последствий не замечает. О своём отношении к лечению звезда сериала «Жуки» рассказал на пресс-дне проекта «Роддом», передаёт «Звездач».

Дубровин признался, что небольшой посторонний звук при дыхании его практически не беспокоит. Несмотря на понимание того, что перегородку необходимо исправить, обращаться за медицинской помощью актёр собирается лишь при появлении дополнительных симптомов.

«Я дышу, чуть «призвук» есть. Когда я пойму, что идёт какое-то выделение, тогда и пойду», — пояснил он.

Широкую известность Дубровину принесла роль стартапера Артемия в комедийном сериале «Жуки». Его актёрская карьера началась ещё во время учёбы в РАТИ-ГИТИС: тогда он сыграл Митяя в «Обручальном кольце». После выпуска в 2010 году артист работал в «Школе драматического искусства», в лаборатории Дмитрия Крымова, а также в Театре музыки и драмы Стаса Намина. Позднее в его фильмографии появились «Купидон» и другие проекты.

Кстати, ранее Life.ru писал о причинах участившихся осенью носовых кровотечений и факторах, способных повреждать слизистую. По словам специалиста, с началом отопительного сезона воздух в помещениях становится суше, из-за чего слизистая носа теряет влагу и легче травмируется. Дополнительную нагрузку создают сезонные простуды и злоупотребление сосудосуживающими препаратами. Особую уязвимость врач объяснила расположением зоны Киссельбаха на носовой перегородке — участка с большим количеством мелких кровеносных сосудов.