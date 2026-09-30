Актёр «Полицейского с рублёвки» бросил зубра Мухомора: опека прожила 4 года

Актёр «Полицейского с рублёвки» Сергей Бурунов перестал оплачивать содержание зубра Мухомора из Приокско-Террасного заповедника. Представители учреждения подтвердили Mash прекращение выплат, однако сам артист ситуацию не комментировал.

Бурунов выбрал Мухомора в 2022 году во время экскурсии в заповедник. Тогда ему предложили взять под опеку одного из трёх зубров 2021 года рождения — Мугорку, Мунализу или Мухомора. Артист остановился на последнем.

После этого актёр несколько лет поддерживал животное: приезжал в питомник и привозил ему угощения — яблоки и морковь. Содержание зубра обходилось примерно в 100 тысяч рублей в год.

В 2026 году платежи от Бурунова прекратились. Как сообщили сотрудники заповедника, для них это стало неожиданностью. Причины такого решения представители учреждения не уточнили.

Ранее актёр Сергей Бурунов жёстко пресёк вопрос журналистки о своей личной жизни. На вопрос о возможной свадьбе он ответил резко и категорично.