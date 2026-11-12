Актёр Театра Доктора Дапертутто Андрей Баронов погиб в зоне специальной военной операции. Артист стоял у истоков учреждения и работал в нём с момента основания. О трагедии сообщил Центр театрального искусства «Дом Мейерхольда» в соцсети «ВКонтакте».

«Коллектив Центра театрального искусства «Дом Мейерхольда» с глубокой болью и прискорбием сообщает о трагической гибели Андрея Александровича Баронова — актёра Театра Доктора Дапертутто, человека, стоявшего у истоков театра и проработавшего в нём с момента основания», — сказано в сообщении.

В марте 2026 года Баронов отправился на военную службу. В театре отметили, что он погиб при исполнении воинского долга и до последнего дня оставался верен своим принципам. Коллеги назвали его хранителем духа Дома Мейерхольда и подчеркнули, что его уход стал невосполнимой потерей для труппы и зрителей.

Андрею Баронову было 56 лет. Он родился в Ульяновске, окончил Саратовскую государственную консерваторию имени Собинова по специальности «актёр театра». Свою сценическую карьеру начал в 1987 году в Ульяновском областном театре кукол, а позднее присоединился к пензенскому Театру Доктора Дапертутто.

В Центре театрального искусства выразили соболезнования родным и близким артиста. Прощание с Андреем Бароновым состоится в субботу, 14 ноября, в деревне Шиловка Ульяновской области. Время церемонии пока не объявлено.