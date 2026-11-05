Актёра Алексея Борошнина похоронили на родине в Архангельской области
Алексей Борошнин. Кадр из фильма «Тёмная сторона света — 2» (2020 год), режиссёр и сценарист Григорий Жихаревич
Актёра театра и кино Алексея Борошнина, известного по сериалам «Великолепная пятёрка — 2» и «Невский. Охота на Архитектора», похоронили в Архангельской области. Церемония состоялась 5 ноября в родном селе артиста Ильинско-Подомское, сообщили ТАСС в его семье.
«Похороны прошли сегодня у него на родине, в селе Ильинско-Подомское Архангельской области», — рассказала собеседница агентства.
Борошнин скончался 1 ноября в возрасте 39 лет. Накануне похорон с ним простились в городе Лодейное Поле Ленинградской области, где актёр жил и работал. Траурная церемония состоялась 4 ноября.
С 2014 года артист служил в Лодейнопольском драматическом театре-студии «Апрель». На его сцене Борошнин сыграл Матвея Рязанцева в постановке «Вера. Надежда. Любовь» и рядового в спектакле «Свирский плацдарм».
Помимо театральной работы, актёр снимался в кино и сериалах. В его фильмографии значатся «Великолепная пятёрка — 2», «Невский. Охота на Архитектора», «Условный мент» и «16-й». Одной из последних экранных работ Борошнина стал сериал «Страх над Невой. Огненный круг», вышедший в 2026 году.
Ранее Life.ru сообщал о смерти актёра Ивана Скицана, известного по фильму «Утомлённые солнцем 2: Предстояние». Артист скончался в больнице в возрасте 39 лет, однако причину смерти родственники не раскрыли. Скицан работал во МХАТ имени Горького и Театре на Юго-Западе, где играл в постановках «Ромео и Джульетта», «Гамлет» и «Сон в летнюю ночь». Зрителям он также запомнился по сериалам «Маргоша» и «Ранетки». Похоронить актёра планируют на его родине — в посёлке Сява Нижегородской области.