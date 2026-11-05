Актёра театра и кино Алексея Борошнина, известного по сериалам «Великолепная пятёрка — 2» и «Невский. Охота на Архитектора», похоронили в Архангельской области. Церемония состоялась 5 ноября в родном селе артиста Ильинско-Подомское, сообщили ТАСС в его семье.

«Похороны прошли сегодня у него на родине, в селе Ильинско-Подомское Архангельской области», — рассказала собеседница агентства.

Борошнин скончался 1 ноября в возрасте 39 лет. Накануне похорон с ним простились в городе Лодейное Поле Ленинградской области, где актёр жил и работал. Траурная церемония состоялась 4 ноября.

С 2014 года артист служил в Лодейнопольском драматическом театре-студии «Апрель». На его сцене Борошнин сыграл Матвея Рязанцева в постановке «Вера. Надежда. Любовь» и рядового в спектакле «Свирский плацдарм».

Помимо театральной работы, актёр снимался в кино и сериалах. В его фильмографии значатся «Великолепная пятёрка — 2», «Невский. Охота на Архитектора», «Условный мент» и «16-й». Одной из последних экранных работ Борошнина стал сериал «Страх над Невой. Огненный круг», вышедший в 2026 году.