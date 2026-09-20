Актёра из «Кадетства» Аркадия Куликова похоронили на родной земле

Заслуженного артиста России и актёра сериала «Кадетство» Аркадия Куликова похоронили в Лихославле Тверской области. О прощании с ветераном сцены сообщили в Тверском государственном театре кукол.

Церемония прощания прошла 19 сентября в здании театра, которому Куликов отдал более 40 лет. Последний приют артист обрёл в родном Лихославле.

Куликов родился там в 1950 году. После окончания Калининского культурно-просветительного училища в 1972-м уже через год он пришёл в Тверской театр кукол и оставался в нём до выхода на заслуженный отдых в 2016 году.

За десятилетия на сцене артист сыграл Дьявола в «Божественной комедии», Шер-Хана и Каа в «Маугли», кардинала Ришельё в «Трёх мушкетёрах», Гулливера, Мастера и множество других персонажей. В 1995 году ему присвоили звание заслуженного артиста РФ.

Куликов также бережно хранил фронтовые письма своего деда Аркадия Смирнова, погибшего в 1943 году. Впоследствии эти документы легли в основу спектакля «Здравствуйте, мои дорогие…», посвящённого 80-летию Победы.

Ранее Life.ru рассказывал о причине смерти Аркадия Куликова. Артист ушёл из жизни 17 сентября в возрасте 76 лет после продолжительной болезни.