Актёра из «Кадетства» Аркадия Куликова похоронили на родной земле
Актёра из «Кадетства» Аркадия Куликова похоронили в Тверской области
Обложка © VK / Тверской государственный театр кукол
Заслуженного артиста России и актёра сериала «Кадетство» Аркадия Куликова похоронили в Лихославле Тверской области. О прощании с ветераном сцены сообщили в Тверском государственном театре кукол.
Церемония прощания прошла 19 сентября в здании театра, которому Куликов отдал более 40 лет. Последний приют артист обрёл в родном Лихославле.
Куликов родился там в 1950 году. После окончания Калининского культурно-просветительного училища в 1972-м уже через год он пришёл в Тверской театр кукол и оставался в нём до выхода на заслуженный отдых в 2016 году.
За десятилетия на сцене артист сыграл Дьявола в «Божественной комедии», Шер-Хана и Каа в «Маугли», кардинала Ришельё в «Трёх мушкетёрах», Гулливера, Мастера и множество других персонажей. В 1995 году ему присвоили звание заслуженного артиста РФ.
Куликов также бережно хранил фронтовые письма своего деда Аркадия Смирнова, погибшего в 1943 году. Впоследствии эти документы легли в основу спектакля «Здравствуйте, мои дорогие…», посвящённого 80-летию Победы.
Ранее Life.ru рассказывал о причине смерти Аркадия Куликова. Артист ушёл из жизни 17 сентября в возрасте 76 лет после продолжительной болезни.
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