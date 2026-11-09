Актёра из «Ширли-мырли» Анатолия Калмыкова похоронят 10 ноября в Подмосковье
Обложка © кадр из сериала «Ищейка-5», режиссер Андрей Головков, сценаристы Сергей Иванов (XIII), Михаил Бобровник и др.
Актёра и каскадёра Анатолия Калмыкова, известного по фильмам «Ширли-мырли» и «Орёл и решка», похоронят 10 ноября на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье. О дате и месте церемонии ТАСС сообщил друг и коллега артиста.
«Анатолия похоронят на Николо-Архангельском кладбище во вторник, 10 ноября», — рассказал собеседник агентства.
Калмыков скончался 31 октября в возрасте 75 лет. По словам близкого друга артиста, в последние годы тот вёл достаточно уединённый образ жизни, однако продолжал строить планы на новые съёмки и театральные проекты.
Анатолий Калмыков родился 5 января 1951 года на Сахалине. Его путь в кинематографе начался в 1969 году с каскадёрской работы. Он участвовал в создании фильмов «Адъютант его превосходительства», «Освобождение» и «Корона Российской империи, или Снова неуловимые». Впоследствии Калмыков стал сниматься и как актёр. За свою карьеру он появился более чем в 160 кинопроектах, включая «Человека с бульвара Капуцинов», «Ширли-мырли», «Орла и решку» и «Фонтан». Зрителям он также запомнился по сериалам «Не родись красивой», «Возвращение Мухтара», «Мосгаз. Дело № 2: Палач» и «Отель Элеон».
Ранее Life.ru сообщал о смерти Анатолия Калмыкова. Друг артиста рассказал, что у него произошёл обширный инфаркт. За более чем полувековую карьеру Калмыков успел поработать каскадёром и актёром в десятках известных советских и российских фильмов и сериалов.