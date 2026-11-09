Актёра и каскадёра Анатолия Калмыкова, известного по фильмам «Ширли-мырли» и «Орёл и решка», похоронят 10 ноября на Николо-Архангельском кладбище в Подмосковье. О дате и месте церемонии ТАСС сообщил друг и коллега артиста.

Анатолий Калмыков родился 5 января 1951 года на Сахалине. Его путь в кинематографе начался в 1969 году с каскадёрской работы. Он участвовал в создании фильмов «Адъютант его превосходительства», «Освобождение» и «Корона Российской империи, или Снова неуловимые». Впоследствии Калмыков стал сниматься и как актёр. За свою карьеру он появился более чем в 160 кинопроектах, включая «Человека с бульвара Капуцинов», «Ширли-мырли», «Орла и решку» и «Фонтан». Зрителям он также запомнился по сериалам «Не родись красивой», «Возвращение Мухтара», «Мосгаз. Дело № 2: Палач» и «Отель Элеон».