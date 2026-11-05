Актёра из «Утомлённых солнцем 2» похоронят в Нижегородской области
Актёра Ивана Скицана похоронят 7 ноября в Нижегородской области
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Актёра театра и кино Ивана Скицана, известного по фильму «Утомлённые солнцем 2: Предстояние», похоронят 7 ноября в посёлке Сява Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в окружении артиста.
Прощание состоится 6 ноября в траурном зале морга при НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве. После церемонии тело перевезут на родину актёра.
Скицан умер на 40-м году жизни. По словам родственников, он продолжительное время болел: у него были проблемы с сердцем и онкологическое заболевание.
Ранее Life.ru рассказывал о творческом пути артиста. Скицан окончил Нижегородское театральное училище имени Евстигнеева, работал во МХАТ имени Горького и Театре на Юго-Западе. Помимо «Утомлённых солнцем 2», он снимался в сериалах «Маргоша» и «Ранетки».