Актёра театра и кино Ивана Скицана, известного по фильму «Утомлённые солнцем 2: Предстояние», похоронят 7 ноября в посёлке Сява Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в окружении артиста.

Прощание состоится 6 ноября в траурном зале морга при НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве. После церемонии тело перевезут на родину актёра.

Скицан умер на 40-м году жизни. По словам родственников, он продолжительное время болел: у него были проблемы с сердцем и онкологическое заболевание.