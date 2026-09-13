Актёра Максима Радугина внесли в базу «Миротворца»*

Российский актёр театра и кино Максим Радугин попал в базу украинского сайта «Миротворец»*. Поводом стало его участие в спектакле, показанном в Макеевке в январе 2026 года.

Создатели сайта обвинили Радугина в поддержке России, а также якобы в посягательстве на территориальную целостность Украины. Речь идёт о спектакле «Скандалисты», который представили в Макеевке 30 января. Вместе с Радугиным в постановке участвовали Олег Фомин, Анна Чурина и Алексей Весёлкин.

На «Миротворце»* публикуют персональные данные журналистов, общественных деятелей, артистов и других граждан. В базу ресурса неоднократно вносили и несовершеннолетних.

Накануне в базу внесли актёра и телеведущего Сергея Писаренко. Поводом стали переезд артиста с Украины в Россию и записанное им видео в поддержку российских военнослужащих.

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