Актёра Максима Радугина внесли в базу «Миротворца»*
Кадр из сериала © «Крепостная» (2019-2022). Реж. Максим Литвинов, сцен. Тала Пристаецкая
Российский актёр театра и кино Максим Радугин попал в базу украинского сайта «Миротворец»*. Поводом стало его участие в спектакле, показанном в Макеевке в январе 2026 года.
Создатели сайта обвинили Радугина в поддержке России, а также якобы в посягательстве на территориальную целостность Украины. Речь идёт о спектакле «Скандалисты», который представили в Макеевке 30 января. Вместе с Радугиным в постановке участвовали Олег Фомин, Анна Чурина и Алексей Весёлкин.
На «Миротворце»* публикуют персональные данные журналистов, общественных деятелей, артистов и других граждан. В базу ресурса неоднократно вносили и несовершеннолетних.
Накануне в базу внесли актёра и телеведущего Сергея Писаренко. Поводом стали переезд артиста с Украины в Россию и записанное им видео в поддержку российских военнослужащих.
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