Актёра театра и кино Ивана Скицана похоронили 10 ноября в посёлке Сява Нижегородской области, где он родился. Об этом ТАСС сообщил коллега артиста.

Скицан снимался в фильме Никиты Михалкова «Утомлённые солнцем 2: Предстояние» и сериалах «Маргоша» и «Ранетки». На сцене МХАТ имени Горького он играл Тибальта в «Ромео и Джульетте» и Фортинбрасса в «Гамлете».

Актёр окончил Нижегородское театральное училище имени Евстигнеева в 2008 году. В том же году он начал работать в МХАТ имени Горького, а в 2016-м перешёл в Театр на Юго-Западе. Помимо работы на сцене, он преподавал актёрское мастерство детям.

Напомним, в Москве 9 ноября простились с актёром театра и кино Иваном Скицаном. Церемония прошла в траурном зале морга при НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. На прощание пришли родные, друзья и коллеги актёра. Скицан умер в больнице в возрасте 39 лет. Его гибели предшествовала тяжёлая травма пищевода.