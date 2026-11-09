В Москве 9 ноября простились с актёром театра и кино Иваном Скицаном. Церемония прошла в траурном зале морга при НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. На прощание пришли родные, друзья и коллеги актёра.

Скицана похоронят 10 ноября в его родном посёлке Сява Нижегородской области. По словам близких, его могила будет рядом с могилой отца.

В 2008 году Скицан окончил Нижегородское театральное училище имени Евстигнеева. Он служил в МХАТ имени Горького, где играл Тибальта в «Ромео и Джульетте» и Фортинбрасса в «Гамлете», а с 2016 года работал в Театре на Юго-Западе. Среди его экранных работ — фильм «Утомлённые солнцем 2: Предстояние» и сериалы «Маргоша» и «Ранетки».

О смерти Ивана Скицана стало известно 4 ноября. Актёр умер в больнице в возрасте 39 лет. Его гибели предшествовала тяжёлая травма пищевода. Артист пытался самостоятельно протолкнуть застрявшую куриную кость с помощью самодельного приспособления из проволоки и трубки от капельницы. После этого у него возникла сильная боль в груди, а врачи обнаружили глубокое повреждение пищевода.