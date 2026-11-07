Смерти 39-летнего актёра Ивана Скицана, известного по сериалам «Ранетки» и «Маргоша», предшествовала тяжёлая травма пищевода. По информации Mash, артист пытался самостоятельно протолкнуть застрявшую куриную кость с помощью самодельного приспособления из проволоки и трубки от капельницы. После этого у него возникла сильная боль в груди, а врачи обнаружили глубокое повреждение пищевода.

Как утверждает телеграм-канал, у Скицана с рождения было сужение пищевода, из-за чего ему приходилось постоянно сталкиваться с трудностями при глотании. За свою жизнь актёр перенёс более десяти операций, однако полностью избавиться от проблемы не удалось.

Когда принимать пищу стало ещё сложнее, Иван, по данным Mash, придумал собственный способ справляться с затруднённым глотанием. Он использовал проволоку и трубку от медицинской капельницы, чтобы проталкивать пищу дальше по пищеводу.

Однажды во время еды в горле артиста застряла куриная кость. Скицан вновь воспользовался самодельным приспособлением, однако после этого почувствовал резкую боль в груди.

Актёра экстренно госпитализировали. По информации Mash, медики извлекли костные осколки и обнаружили глубокую рану пищевода. Несмотря на оказанную помощь, состояние артиста оставалось тяжёлым. 3 ноября он скончался в реанимации.

При этом ранее родственники Скицана называли другие обстоятельства госпитализации. В беседе с ТАСС они рассказали, что актёр страдал тяжёлыми заболеваниями, перенёс две операции на сердце и был доставлен в больницу в связи с онкологическим заболеванием почки.

Врачи предупреждают, что попытки самостоятельно протолкнуть застрявшую кость способны привести к опаснейшим осложнениям. Как ранее рассказывал Life.ru, оториноларинголог Игорь Маневич категорически не рекомендовал проталкивать кости хлебом или другой твёрдой пищей. По словам специалиста, острый предмет при дополнительном давлении может глубже проникнуть в ткани и повредить слизистую оболочку. Не менее опасны попытки извлечь инородное тело пальцами или подручными инструментами. Особенно тревожными симптомами являются сильная боль при глотании, кровотечение, нарастающий отёк и затруднение дыхания. В подобных ситуациях необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью, а при нарушении дыхания — вызвать скорую.

Иван Скицан родился 4 января 1987 года в посёлке Сява Нижегородской области. В 2008 году он окончил Нижегородское театральное училище имени Евстигнеева, а затем продолжил образование в ГИТИСе. Скицан работал во МХАТ имени Горького и московском Театре на Юго-Западе. На сцене он исполнял Тибальта в «Ромео и Джульетте», Фортинбраса в «Гамлете» и герцога Тезея в «Сне в летнюю ночь». Помимо театральных постановок, артист снимался в фильме Никиты Михалкова «Утомлённые солнцем 2: Предстояние», сериалах «Ранетки», «Маргоша», «Крем» и «Супруги».

Скицан также занимался преподаванием актёрского мастерства в Детской музыкальной школе имени К. В. Молчанова. Для многих учеников он был не только педагогом, но и наставником, помогавшим освоить театральную профессию.