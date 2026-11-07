В Алма-Ате 14-летний школьник скончался после резкого ухудшения состояния вслед за уколом антибиотика в поликлинике. Подростка подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, однако спустя семь дней он умер. Родители мальчика обратились в полицию и потребовали разобраться в обстоятельствах трагедии. Об этом сообщает казахстанский «Седьмой канал».

«У него появился рвотный рефлекс позыва. Он сказал, что ему плохо, что у него все тело простреливает. Я уже практически на себе его заносила, потому что настолько резко это была реакция», — рассказала мать подростка Мария Кубарева.

Погибшего звали Максим, он учился в восьмом классе, занимался спортом и побеждал в городских конкурсах по живописи. Мальчик мечтал стать врачом, интересовался анатомией и биологией и готовился к поступлению в медицинский институт. В начале августа родители заметили у сына увеличение лимфоузлов. Семья обращалась в различные медицинские учреждения, подросток прошёл два курса лечения антибиотиками и другими препаратами, однако проблема сохранялась.

21 октября родители привели Максима на приём к инфекционисту в городскую поликлинику № 37. Врач назначила антибиотик и, по словам матери, предупредила о необходимости сделать пробу перед введением препарата. Женщина вспоминает, что одна медсестра уточнила у другой дозировку — 0,5, после чего подростку сделали внутримышечный укол. Практически сразу мальчику стало плохо.

Мать рассказала, что пыталась привести сына в чувство с помощью нашатырного спирта, а медработница ввела ему ещё один препарат, предположительно противошоковый. Однако состояние Максима продолжало ухудшаться: у него начались судороги, после чего он потерял сознание. Подростка доставили в Центр детской неотложной медицинской помощи и подключили к ИВЛ. Врачи семь дней боролись за его жизнь, но спасти школьника не удалось.

Родители предполагают, что у сына могла развиться тяжёлая аллергическая реакция на антибиотик. Они требуют проверить правильность проведения процедуры и действия медработников после ухудшения состояния ребёнка. Отдельные вопросы у семьи возникли к медицинским документам: по словам отца Максима, указанный в них объём препарата отличается от дозировки, которую медсёстры обсуждали перед уколом. Кроме того, в предоставленной копии журнала процедур, как утверждают родители, некоторые графы остались незаполненными.

Полиция Алма-Аты возбудила уголовное дело по факту смерти подростка и назначила необходимые экспертизы. В городском управлении здравоохранения выразили соболезнования семье и пообещали предоставить дополнительную информацию после проверки.