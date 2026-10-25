Застряла рыбная кость? Врач объяснил, почему нельзя пытаться протолкнуть её едой
Врач Маневич: Застрявшую рыбную кость нельзя проталкивать хлебом
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Если рыбная кость застряла в горле, нельзя пытаться протолкнуть её хлебом, водой или другой пищей. Такие действия могут усугубить травму и привести к опасным осложнениям. Об этом рассказал врач-оториноларинголог Игорь Маневич в беседе с «Газетой.Ru».
По словам специалиста, острые кости способны повреждать слизистую оболочку и проникать глубже в ткани. Особенно опасны попытки проглотить крупные куски хлеба или твёрдой пищи: давление на застрявшую кость может только усилиться.
«Одна из самых распространённых ошибок — попытаться проглотить хлеб, сухую пищу или крупные куски еды», — предупредил Маневич.
Врач также не рекомендует доставать кость пальцами или подручными предметами. Без хорошего обзора можно повредить горло и занести инфекцию. Если неприятные ощущения сохраняются, лучше обратиться к оториноларингологу.
Особенно тревожными симптомами являются сильная боль при глотании, кровотечение, нарастающий отёк и затруднённое дыхание. Если человек начинает задыхаться или не может проглотить слюну, необходимо немедленно вызвать скорую помощь по номеру 112.
После удаления кости дискомфорт иногда сохраняется из-за царапины на слизистой. Однако при усилении боли или появлении новых симптомов требуется повторный осмотр врача.
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