Похороны российского актёра театра и кино Ивана Скицана, известного по фильму «Утомлённые солнцем 2: Предстояние», перенесли на вторник, 10 ноября. Артиста предадут земле в посёлке Сява Нижегородской области, где он родился. Об этом ТАСС сообщили родственники актёра.

«Похороны перенесли на вторник 10 ноября. Они пройдут на его родине, в посёлке Сява Нижегородской области по инициативе матери», — рассказал собеседник агентства.

Первоначально церемония была запланирована на 7 ноября, однако семья решила изменить дату. Других подробностей о предстоящем прощании родственники пока не сообщили.

Будущий артист родился 4 января 1987 года. В 2008 году он окончил Нижегородское театральное училище имени Евстигнеева, а спустя два года присоединился к труппе МХАТ имени Горького. Также Скицан служил в московском Театре на Юго-Западе.

Помимо работы на сцене, он преподавал на театральном отделении Детской музыкальной школы имени К. В. Молчанова. Зрителям актёр запомнился по фильму Никиты Михалкова «Утомлённые солнцем 2: Предстояние» и сериалам «Маргоша» и «Ранетки».