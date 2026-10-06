Актёра Василия Попова кремируют
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Актёра Василия Попова, известного по фильмам «Атака» и «Генерал», кремируют после прощания. Об этом РИА «Новости» сообщили в семье артиста.
Попов скончался 3 октября в возрасте 78 лет. В день его 79-летия, 6 октября, с артистом простились в храме Всех Святых при Центральном кладбище в Новомосковске Тульской области.
Родственники ранее рассказали, что причиной смерти стал третий обширный инсульт. Перед кончиной актёр около недели находился в больнице.
За свою карьеру Попов сыграл в картинах «Охота на лис», «Костёр в белой ночи», «Атака», «Имя» и «Генерал». Последние восемь лет он работал в Новомосковском филиале Тульского академического театра драмы имени М. Горького.
Ранее Life.ru сообщал, что причиной смерти Василия Попова стал третий обширный инсульт. По словам семьи артиста, он неделю провёл в больнице, однако спасти его не удалось. Актёр ушёл из жизни всего за три дня до своего 79-летия.
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