Актёра Василия Попова кремируют

Актёра Василия Попова, известного по фильмам «Атака» и «Генерал», кремируют после прощания. Об этом РИА «Новости» сообщили в семье артиста.

Попов скончался 3 октября в возрасте 78 лет. В день его 79-летия, 6 октября, с артистом простились в храме Всех Святых при Центральном кладбище в Новомосковске Тульской области.

Родственники ранее рассказали, что причиной смерти стал третий обширный инсульт. Перед кончиной актёр около недели находился в больнице.

За свою карьеру Попов сыграл в картинах «Охота на лис», «Костёр в белой ночи», «Атака», «Имя» и «Генерал». Последние восемь лет он работал в Новомосковском филиале Тульского академического театра драмы имени М. Горького.

Ранее Life.ru сообщал, что причиной смерти Василия Попова стал третий обширный инсульт. По словам семьи артиста, он неделю провёл в больнице, однако спасти его не удалось. Актёр ушёл из жизни всего за три дня до своего 79-летия.