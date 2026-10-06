Третий инсульт стал роковым: Семья раскрыла обстоятельства смерти звезды «‎Охоты на лис»

«У него произошёл третий инсульт, обширный, он неделю провёл в больнице, к сожалению, там же ушёл из жизни» , — сообщил собеседник РИА «Новости».

Попов скончался 3 октября в возрасте 78 лет, не дожив трёх дней до своего 79-летия. Он родился 6 октября 1947 года. Сначала он окончил Троицкое авиационно-техническое училище гражданской авиации, а позднее получил образование на факультете режиссуры и актёрского мастерства Кемеровского института культуры и актёрском отделении музыкального училища. Зрителям Попов запомнился по ролям в картинах «Атака», «Охота на лис», «Имя» и «Генерал». В последние годы он продолжал работать на театральной сцене. Life.ru сообщал, что прощание с Василием Поповым пройдёт 6 октября в Новомосковске. Церемонию назначили на 13:00 в храме Всех Святых.