Прощание с актёром Василием Поповым пройдёт в Новомосковске

Прощание с актёром Василием Поповым, известным по фильмам «Атака» и «Генерал», состоится 6 октября в Новомосковске Тульской области. Церемония начнётся в 13:00 в храме Всех Святых при Центральном кладбище, сообщили РИА «Новости» в семье артиста.

Попов скончался 3 октября в возрасте 78 лет. По словам родственников, причиной смерти стал инсульт. О кончине артиста также официально сообщил Новомосковский филиал Тульского академического театра драмы имени Горького.

Актёр ушёл из жизни всего за три дня до своего 79-летия. Он родился 6 октября 1947 года и первоначально получил техническое образование, окончив Троицкое авиационно-техническое училище гражданской авиации.

Позднее Попов связал жизнь со сценой: окончил факультет режиссуры и актёрского мастерства Кемеровского института культуры и актёрское отделение Кемеровского музыкального училища. В разные годы он служил в Алтайском краевом театре драмы, Новомосковском театре и Рязанском ТЮЗе, а также преподавал режиссуру и актёрское мастерство.

С 2016 года артист входил в труппу Русского театра драмы и комедии Карачаево-Черкесской Республики. Позднее он вновь работал в Новомосковске. На сцене Попов исполнил более ста ролей.

Широкому зрителю он запомнился по советским и российским картинам «Охота на лис», «Атака» и «Генерал». На странице артиста на сайте театра также перечислены его последние театральные работы, включая спектакли «А зори здесь тихие», «Поллианна» и «Счастливый день».

Ранее Life.ru рассказывал о смерти заслуженного артиста России Аркадия Куликова, знакомого зрителям по сериалу «Кадетство». Актёр ушёл из жизни в 76 лет после продолжительной болезни. Более 40 лет он служил в Тверском государственном театре кукол, а прощание с ним прошло 19 сентября.