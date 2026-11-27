Актёра театра и кино Владимира Мельникова, известного по сериалам «Глухарь» и «Склифосовский», похоронят на Богородском кладбище в Москве. Об этом РИА «Новости» сообщили в окружении артиста.

Мельников скончался 26 ноября в возрасте 62 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, уточнили собеседники агентства.

Артист окончил ГИТИС в 1986 году. Он работал в Симферопольском театре драмы и музыкальной комедии, Московском драматическом театре на Перовской, а с 2013 года входил в труппу Русского духовного театра «Глас».

Помимо «Глухаря» и «Склифосовского», Мельников снимался в сериалах «След», «Час Волкова», «Кодекс чести», «Лесник» и «Осиное гнездо».