Сон продолжительностью 20–30 минут в течение рабочего дня помогает восстановить внимание, снизить стресс и улучшить когнитивные способности, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова. По её словам, после короткого отдыха мозгу легче находить нестандартные решения привычных задач.

«А в некоторых случаях короткий сон в перерыве между работой может повышать креативность и активировать творческий потенциал», — отметила специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

Однако растягивать такой отдых до часа-полутора она не рекомендовала. Погружение в глубокий сон может обернуться тяжёлым пробуждением: вместо бодрости человек рискует получить головную боль, дезориентацию и снижение работоспособности.

Возможность подремать в офисе зависит и от правил компании. Эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева пояснила, что такой отдых допустим в нерабочее время, например, в обеденный перерыв. При этом внутренние требования работодателя могут запрещать сон на рабочем месте из-за особенностей производства, безопасности или присутствия клиентов.