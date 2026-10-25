Память, сердце и иммунитет под ударом: Врач раскрыл опасные последствия осеннего недосыпа

Хронический недосып осенью может привести к ухудшению памяти, снижению концентрации внимания и проблемам с эмоциональным состоянием. Кроме того, постоянная нехватка сна связана с нарушениями работы иммунной и сердечно-сосудистой систем. Об этом рассказал врач-сомнолог клиники академика Ройтберга Максим Новиков в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, осенью организм получает меньше естественного света, что может влиять на внутренние биологические часы. Утреннее освещение помогает поддерживать бодрость, а постепенное наступление темноты вечером способствует подготовке ко сну и выработке мелатонина.

Однако сокращение светового дня — далеко не единственная причина сезонных нарушений сна. Ситуацию могут усугублять недостаток физической активности, длительное пребывание в помещении, использование смартфонов перед сном и изменение рабочего или учебного графика. У некоторых людей проблемы со сном также возникают на фоне тревожности и сезонного ухудшения настроения.

«Недосып нельзя считать безобидным сезонным неудобством. При постоянном дефиците сна страдают внимание и память, человеку сложнее регулировать эмоции», — предупредил Новиков.

Врач подчеркнул, что несколько ночей с плохим сном ещё не означают хроническую бессонницу. Насторожиться стоит, если трудности с засыпанием или частые пробуждения становятся регулярными, сохраняются длительное время и начинают мешать повседневной жизни. Особенно важно обратить внимание на дневную сонливость, раздражительность и снижение работоспособности.

Для восстановления нормального режима сомнолог посоветовал чаще бывать на дневном свету, особенно в первой половине дня, поддерживать постоянное время пробуждения и не забывать о физической активности. Вечером, напротив, желательно приглушать освещение и сокращать время использования гаджетов.