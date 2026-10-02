Актриса Анастасия Уколова раскрыла, почему почти не включает сыну мультики

Актриса Анастасия Уколова призналась, что её сын практически не смотрит мультфильмы. О семейных правилах артистка рассказала в беседе с корреспондентом Пятого канала на презентации платформы коротких сериалов.

По словам Уколовой, просмотр анимации для ребёнка скорее исключение, чем привычное развлечение. В их семье такие сеансы происходят редко и воспринимаются почти как праздничное событие.

«Нет, мы очень редко смотрим мультики. Это практически что-то праздничное у нас», — рассказала актриса.

Уколова раскрыла правила воспитания маленького сына. Видео © Пятый канал

Не принято включать мультфильмы и во время еды. Вместо этого мальчик может играть или слушать книги, которые ему читают взрослые. Уколова считает, что сыну пока рано регулярно смотреть анимационные фильмы.

Артистка родила сына осенью 2022 года. По документам мальчика зовут Егор, однако дома его привыкли называть Гошей.

Ранее Уколова рассказывала, что у её сына диагностировали реактивный артрит после того, как ребёнка начала сильно беспокоить нога. Тогда актриса призналась, что такой диагноз у маленьких детей стал для неё неожиданностью.