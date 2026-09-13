«Ребёнок вас проклянёт»: Сергей Жуков раскрыл свой главный принцип воспитания

Сергей Жуков считает, что родителям важно не мешать детям самостоятельно развиваться и ошибаться. На примере 17-летней дочери Ники, которая снимается в кино, записывает песни и выходит на сцену, музыкант убедился, что поддержка семьи помогает ребёнку раскрывать способности. Об этом он рассказал Пятому каналу.

Сергей Жуков призвал родителей позволять детям ошибаться. Видео © Пятый канал

По словам Жукова, лучшим решением с его стороны было перестать постоянно контролировать дочь и давать ей советы.

«Самое ужасное, что может быть, — это лезущие во всё родители: «Почему ты так спела? Тут надо было так сыграть». Вот начнешь говорить — всё, ребёнок проклянёт вас, клянусь. Это в спорте особенно бывает, когда дурацкие отцы начинают своих бедных сыновей-футболистов» — заявил певец.

Музыкант наблюдал, сколько сил потребовала работа над его постановкой «Плакса». Репетиции продолжались до 12 часов, из-за нагрузки у юных артистов нарушились сон и аппетит, а параллельно им приходилось продолжать учёбу.

В такой ситуации родители, по словам Жукова, не стали усиливать давление. Вместо дополнительных требований они напоминали дочери, что любят её, и советовали отдыхать и нормально питаться.

Жуков уверен, что чрезмерная опека и постоянные наставления способны лишь навредить. Ребёнку необходимо пространство, чтобы самому проходить через трудности и набираться опыта.

Ранее Life.ru разбирался, какие ошибки родителей могут мешать ребёнку становиться самостоятельным. В частности, психолог отмечала, что подросткам важно давать возможность принимать решения самостоятельно и учиться на собственных ошибках, сохраняя при этом разумные границы.