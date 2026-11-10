Российскую актрису Любовь Тихомирову внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*. Её персональные данные появились на ресурсе 9 ноября.

Авторы записи обвинили Тихомирову в публичной поддержке России и приписали ей покушение на «территориальную целостность Украины». В записи они сослались на её участие в спектакле «Чужих мужей не бывает». Тихомирова была заявлена в афишах показов 5 ноября в Мариуполе и 8 ноября в Донецке.

Тихомировой 48 лет. Она снималась в сериалах «Воронины», «Молодожёны» и «Обратная сторона Луны». Также является актрисой театра Антона Чехова и ранее участвовала в телешоу на СТС.

Ранее бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что украинские спецслужбы готовят его физическую ликвидацию. По мнению политика, внесение его данных на сайт «Миротворец»* стало очередным этапом спланированной кампании против него.