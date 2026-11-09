Бывший полузащитник сборной Германии, чемпион мира по футболу Месут Озил оказался в базе украинского сайта «Миротворец»* после высказываний о санкциях против российских команд. Авторы ресурса обвинили 38-летнего спортсмена в поддержке действий России в рамках СВО.

Поводом для включения футболиста в базу стало его октябрьское выступление в Стамбуле. Тогда Озил раскритиковал Международную федерацию футбола (ФИФА) за разный подход к российским и израильским сборным и клубам.

Напомним, заявление прозвучало 21 октября после товарищеского матча ветеранов «Истанбул Башакшехира» и петербургского «Зенита». Встреча проходила в рамках Веронского Евразийского экономического форума и завершилась победой турецкой команды со счётом 3:2. Озил выступил не столько с отдельным обращением в защиту российского футбола, сколько с призывом применять одинаковые правила ко всем странам. Он напомнил, что российские команды отстранены от международных соревнований, тогда как израильские продолжают в них участвовать.