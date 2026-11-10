Бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин считает, что украинские спецслужбы готовят его физическую ликвидацию. По мнению политика, внесение его данных на сайт «Миротворец»* стало очередным этапом спланированной кампании против него, сообщает РИА «Новости».

Вулин рассказал, что связывает появление своего имени в украинской базе с недавним инцидентом во время перелёта из Белграда в Москву. По его словам, сербские власти дважды прерывали рейс в расчёте на то, что после возвращения самолёта его удастся задержать.

«После подготовки в масс-медиа Сербии начата и другая фаза гибридного удара – анонсирование моей физической ликвидации со стороны украинских спецслужб, а третьей фазой станет сама ликвидация», — заявил политик.

Он подчеркнул, что с начала российской спецоперации открыто высказывался в поддержку Москвы. По убеждению Вулина, конфликта на Украине можно было избежать при соблюдении Минских соглашений. При этом в базу «Миротворца»* его внесли только 9 ноября 2026 года.

Бывший замглавы сербского правительства также подтвердил свою позицию о необходимости тесного сотрудничества Белграда и Москвы.

«Они считают, что сейчас подходящий момент для моей ликвидации, а я считаю, что любой момент хорош для правды о том, что Сербия и Россия должны быть союзниками, как и всегда были, и каждая рана русского народа и церкви – рана сербского народа и церкви. Если за эту правду я должен буду заплатить свободой и головой, пусть так и будет», — подчеркнул Вулин.

Ранее Life.ru сообщал, что причиной возвращении самолёта с Вулиным, который направлялся из Белграда в Москву, могли стать нарушения при прохождении предполетного досмотра. В авиакомпании Air Serbia объяснили разворот лайнера необходимостью соблюдения требований безопасности.

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