Прокуратура Стамбула начала расследование в отношении турецкой актрисы Чигдем Батур из-за видео, снятого в мечети Султанахмет и опубликованного в соцсетях. Об этом пишет Cumhuriyet со ссылкой на заявление ведомства.

В ролике актриса говорила о «запахе ног» в мечети и произносит: «Мы позоримся». Прокуратура сочла, что эти слова могли унизить прихожан и молящихся, а также подорвать уважение к религиозным ценностям. Расследование ведётся по статье 216 Уголовного кодекса Турции.

Батур объяснила, что хотела обратить внимание на проблемы гигиены и вентиляции в историческом месте, которое посещают и верующие, и туристы. По её словам, она не стремилась задеть какую-либо религию, молящихся или святыню.

Российским зрителям актриса известна по сериалу «Долина волков: Западня».

Ранее турецкая актриса Бенну Гереде оказалась под следствием из-за кулона в виде портативного вибратора, который она носит на шее. Пристальное внимание прокуратуры района Бакыркёй в Стамбуле привлёк выпуск YouTube-подкаста «Yargısız», где ведущая Эмель Озугур откровенно беседует со знаменитостями. Во время записи 54-летняя Гереде продемонстрировала зрителям своё украшение и пояснила, что предпочитает всегда иметь его поблизости на случай повышения либидо.