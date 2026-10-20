Неизвестный устроил стрельбу возле мечети в Огайо, погиб один человек

Один человек погиб и ещё один получил ранения в результате стрельбы рядом с мечетью в американском Колумбусе, штат Огайо. Первоначально сообщалось о вооружённом нападении на религиозный объект, однако полиция опровергла эту версию. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошёл около 14:10 по местному времени (21:10 мск). По информации телеканала WBNS, один из пострадавших скончался, ещё один человек получил ранение. Сведения о его состоянии пока не поступали.

Первыми о происшествии сообщили в местном отделении Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF). Ведомство направило на место своих спецагентов после сообщений о стрельбе в мечети. Однако позднее сержант полиции Колумбуса Джеймс Фукуа уточнил, что стрельба произошла в соседнем жилом комплексе и не была связана с религиозным учреждением. В момент происшествия в мечети проходило мероприятие.

Район, куда прибыли правоохранители, расположен к северо-востоку от центра города. Рядом с мечетью находятся двухэтажные жилые здания. Обстоятельства стрельбы и личность предполагаемого нападавшего пока не раскрываются.

Ранее в Печерском военкомате Киева мобилизованный мужчина устроил стрельбу, в результате которой ранения получили шесть человек. В полиции Киева сообщили, что среди пострадавших трое сотрудников правоохранительных органов и трое военных. Им оказывается медицинская помощь.