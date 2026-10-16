Под Челябинском мужчина устроил стрельбу из окна многоэтажки и разбудил жильцов

В микрорайоне Вишнёвая горка под Челябинском 30-летнего мужчину доставили в отдел полиции после стрельбы из окна многоэтажки. По предварительным данным, он стрелял в воздух. Пострадавших и повреждений имущества нет. Выстрелы разбудили жильцов ранним утром.

Челябинец устроил стрельбу из окна дома. Видео © Telegram / URA.RU

Граждане обратились к правоохранителям. При обыске у мужчины изъяли два пистолета: травматический, на который имеется разрешение, и пневматический. Из какого оружия он стрелял и по какой причине, пока выясняется, сообщает URA.ru.