Экс-депутат и директор школы расстреляли спящего сторожа во время охоты в Красноярском крае

Бывший депутат и директор школы во время охоты на косулю ранили спящего сторожа в Красноярском крае. Одна из пуль попала 36-летнему мужчине в голову, после чего он оказался в тяжёлом состоянии.

Всё случилось около полуночи неподалёку от деревни Бартанас. Бывший депутат Дзержинско-Тасеевского округа Александр Шуба вместе с директором местной школы отправился охотиться на косулю. Мужчины открыли огонь в поле, однако пули попали в бытовку, где отдыхал работник, охранявший комбайны. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Предварительно, охотники могли не заметить небольшую постройку из-за темноты. В результате стрельбы одна из пуль угодила сторожу в голову. Мужчину доставили в больницу, где врачи провели операцию и извлекли пулю из черепа.

Сейчас пострадавший находится в тяжёлом состоянии. По данным источника, после хирургического вмешательства у него перестала работать рука. Медики продолжают оказывать мужчине необходимую помощь.

По факту происшествия возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Предварительно, у участников охоты не было необходимых разрешений. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства стрельбы.

Ранее 46-летний Александр Дубовцев погиб в лесу у села Платошино Пермского края. Охотник принял его за лося и выстрелил. 34-летний мужчина услышал лай собаки и заметил в кустах силуэт, который принял за животное. Один выстрел пришёлся в дерево, второй попал в Александра. Пуля прошла через руку, повредила печень и брюшную полость и вышла через другую руку. После случившегося охотники вызвали полицию и скорую. Следственный комитет возбудил дело о причинении смерти по неосторожности.