Охотник принял грибника за лося и застрелил его в лесу под Пермью

46-летний Александр Дубовцев погиб 15 сентября в лесу у села Платошино Пермского края. Охотник принял его за лося и выстрелил. Об этом kp.ru рассказала невеста погибшего.

По данным издания, 34-летний мужчина услышал лай собаки и заметил в кустах силуэт, который принял за животное. Один выстрел пришёлся в дерево, второй попал в Александра. Пуля прошла через руку, повредила печень и брюшную полость и вышла через другую руку. После случившегося охотники вызвали полицию и скорую. Следственный комитет возбудил дело о причинении смерти по неосторожности. Фигурант пока не установлен.

В день трагедии Александр собирался в лес за грибами. 19 сентября его похоронили. По словам Ирины, они планировали свадьбу.

Ранее в Новосибирской области охотник застрелил человека, приняв его за медведя. Мужчина скончался в больнице от полученных ранений. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, компания охотников, включая погибшего, находилась возле села Карасево Болотнинского района. Там они охотились на медведя по лицензии. Преследуя зверя, охотник выстрелил, не убедившись, что на линии огня нет людей.