Актрису Марину Неёлову госпитализировали в Москве с переломом шейки бедра

Народную артистку РСФСР Марину Неёлову госпитализировали в одну из московских больниц с переломом шейки бедра. По имеющейся информации у РЕН-ТВ, актрисе вызвали скорую помощь, после чего медики приняли решение доставить её в стационар.

Неёлова известна по ролям в фильмах «Ты у меня одна», «Азазель» и «Сибирский цирюльник». Она также много лет служит в московском театре «Современник». Сейчас артистке 79 лет.

Ранее сообщалось, что причиной смерти российской актрисы Анны Шерлинг стала продолжительная тяжёлая болезнь. Она умерла 16 сентября в возрасте 46 лет. О смерти артистки стало известно спустя два дня. Зрителям Шерлинг была известна по проектам «Щенок», «Невеста», «След», «Лесник», «Овечка Долли была злая и рано умерла» и «Трасса смерти». В её фильмографии также значатся сериалы «За первого встречного» и «Андреевский флаг».