Звезда «Аты-баты, шли солдаты» доживал на пенсию матери: как бутылка сломала Николая Сектименко Оглавление Слесарь с мечтой о сцене Счастливый билет во ВГИК Роман вместо репетиций Второй шанс в Киеве Годы большого спроса Бутылка и скандалы Опоздание на теплоход Девяностые без ролей Возвращение к маме Он снимался у Леонида Быкова, режиссёры ценили его взгляд и фактуру, а коллеги прочили большое будущее. Но последние годы актёр прожил на пенсию матери. Life.ru рассказывает, как Николая Сектименко погубила не тяжёлая эпоха, а бутылка. Как алкоголь погубил карьеру актёра Николая Сектименко. Коллаж © Life.ru. Обложка © «Аты-баты, шли солдаты…», режиссёр Леонид Быков, сценаристы Кирилл Рапопорт, Борис Васильев, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Николай Сектименко снимался у Леонида Быкова в «Аты-баты, шли солдаты…», играл в «Рождённой революцией» и «Батальоны просят огня». Режиссёры ценили его фактуру и пронзительный взгляд, а коллеги прочили большое будущее. Но к началу девяностых актёр почти исчез с экранов, последние годы прожил на пенсию матери в родном городе и умер в 2007 году почти забытым. Life.ru рассказывает, как талантливого артиста сломала не эпоха, а пагубная привычка, знакомая слишком многим.

Слесарь с мечтой о сцене

Николай Сектименко: детство и юность в Днепродзержинске. Фото © Rutube / Новости России и Мира «МИР НАИЗНАНКУ»

Николай Сектименко родился в 1949 году в Днепродзержинске, в простой рабочей семье. Ничто не предвещало кинокарьеры: после школы парень пошёл работать слесарем, как многие его ровесники. Но мечта об актёрстве не отпускала, и вскоре Николай поступил в Днепропетровское театральное училище. Позже биографы любили рисовать его бескомпромиссным максималистом, который не терпел фальши и спорил с режиссёрами. Версия красивая, но правда оказалась куда прозаичнее и печальнее.

Счастливый билет во ВГИК

Первый подарок судьбы Сектименко получил очень рано. На Украину приехали представители ВГИКа: они набирали курс для Киностудии имени Довженко. Конкурс был сумасшедшим, но обаятельного и артистичного парня из Днепродзержинска заметили сразу и зачислили. Учёба давалась Николаю легко, преподаватели видели в нём настоящий талант. Вот только вместе с талантом в нём уживались вспыльчивость, самоуверенность и необязательность, и эта гремучая смесь скоро дала о себе знать.

Роман вместо репетиций

Почему Николая Сектименко отчислили из ВГИКа. Фото © «Зозуля с дипломом», режиссёры Вадим Ильенко, Игорь Самборский, сценаристы Вадим Ильенко, Павел Мовчан, Сергей Шеметило

Студенты готовили спектакль, где Николаю Сектименко досталась главная роль. И вдруг ведущий актёр пропал почти на целый семестр, без всяких объяснений. Оказалось, на родине у него закрутился бурный роман, и он нырнул в него с головой. Когда страсти улеглись, Николай как ни в чём не бывало вернулся в Москву, но из ВГИКа его уже отчислили за прогулы. Любовь вообще не раз ломала планы советских артистов: вспомнить хотя бы, почему Екатерина Градова рассталась с Андреем Мироновым и позже сожалела.

Второй шанс в Киеве

Спас студента руководитель курса Владимир Белокуров. Он лично позвонил в Киевский институт театрального искусства и попросил присмотреться к способному парню. Сектименко взяли, и в 1972 году он окончил вуз. Ещё студентом Николай дебютировал в фильме «Зозуля с дипломом», так что на Киностудию имени Довженко пришёл уже знакомым человеком. Казалось, неприятная история с ВГИКом осталась в прошлом, а впереди актёра ждут только большие роли и всесоюзная слава.

Годы большого спроса

Роли Николая Сектименко в советском кино. Фото © «Аты-баты, шли солдаты…», режиссёр Леонид Быков, сценаристы Кирилл Рапопорт, Борис Васильев

Поначалу так и было. Режиссёры ценили Николая Сектименко за умение мгновенно войти в образ и редкую универсальность: он одинаково убедительно играл и героев, и негодяев. Леонид Быков позвал его в «Аты-баты, шли солдаты…», затем были «Рождённая революцией» и «Батальоны просят огня». Зрители верили каждому его персонажу. Советское кино тех лет держалось на таких фактурных артистах, и многие в жизни совсем не походили на экранных гуляк, как Леонид Куравлёв, звезда «Афони» и «Ивана Васильевича».

Бутылка и скандалы

Но у Сектименко всё вышло наоборот: вместе со славой пришла бутылка. Николай всё чаще искал утешение в застольях, а держать себя в руках не умел. Он требовал полной отдачи от партнёров и вспыхивал по любому поводу, поэтому на площадке один конфликт сменял другой. Несдержанность разрушила и семью. С актрисой Зоей Недбай он познакомился ещё в институте, пара вместе снималась в кино, у них родился сын. Но через шесть лет брак распался, и характер мужа стал одной из главных причин.

Опоздание на теплоход

Скандалы Николая Сектименко на съёмках. Фото © «Одиннадцать надежд», режиссёр Виктор Садовский, сценаристы Валентин Ежов, Виктор Садовский

Самую громкую историю о Сектименко в киношном мире пересказывали годами. Один фильм снимали на теплоходе, который ходил по Днепру между Киевом и Запорожьем. Николай после очередного застолья просто опоздал к отплытию. Группе пришлось срочно искать замену, и съёмки едва не сорвались. Такие эпизоды режиссёры не забывают. У многих картин есть свои закулисные легенды, вспомнить хотя бы, как снимали культовую сцену родов радистки Кэт в «17 мгновениях весны».

Девяностые без ролей

Если в семидесятые Николай Сектименко был нарасхват, то ближе к девяностым предложений стало намного меньше. Страна переживала тяжёлые времена, киностудии остались без денег, а артист со славой скандалиста режиссёрам был не нужен. Последний раз он появился на экране в 1993 году: эпизодическая роль директора школы в драме «Секретный эшелон». Николаю тогда было всего 44 года, но работать с ним уже никто не хотел. Впереди его ждали одиночество, болезни и всё та же бутылка.

Возвращение к маме

Последние годы жизни Николая Сектименко. Фото © «После войны — мир», режиссёр Анатолий Никитин, сценарист Валерий Залотуха

В 2006 году Николай Сектименко вернулся в родной Днепродзержинск. Решение принял не он сам: соседи по киевской квартире связались с родственниками и рассказали, что актёр в очень плохом состоянии. Пожилая мать как могла заботилась о сыне, которым когда-то гордилась. Жили вдвоём на её пенсию, Николай перебивался случайными заработками и много болел. Мать вскоре умерла, а через несколько месяцев, в марте 2007 года, не стало и его. Актёру не исполнилось и шестидесяти лет.

Уход Николая Сектименко прошёл почти незаметно: его оплакивали лишь коллеги по цеху и самые преданные зрители. А ведь у него было всё для большой карьеры: внешность, харизма, талант и удача на старте. Не хватило одного: умения справиться с собственной слабостью. Его герои до сих пор живут на экране, и лучший способ вспомнить актёра — пересмотреть «Аты-баты, шли солдаты…». А заодно проверить, хорошо ли вы помните классику: попробуйте угадать, из какого советского фильма этот знаменитый врач.

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Авторы Сергей Трофимов