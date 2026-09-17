Актрису Наталью Данилову похоронили в Гатчине, согласно её воле

Заслуженную артистку России Наталью Данилову, известную по роли Вари Синичкиной в фильме «Место встречи изменить нельзя», похоронили на Старом кладбище Гатчины. Место захоронения актриса выбрала сама, рассказал народный артист России Николай Буров.

«Наташа Данилова похоронена на Старом кладбище Гатчины, рядом с бабушкой, дедушкой и мамой. Наташа очень любила Гатчину, потому что детство проводила у бабушки и дедушки. Так что это — по её воле», — сообщил Буров ТАСС.

По словам артиста, Данилова просила никому не сообщать о похоронах. Сам он узнал о церемонии уже после её проведения от волонтёра православной организации, которая помогала актрисе в последние годы жизни.

Данилова скончалась 8 сентября на 71-м году жизни. О её смерти Театр имени В. Ф. Комиссаржевской сообщил только 16 сентября.

Актриса родилась 25 сентября 1955 года в Ленинграде. После окончания Ленинградского института театра, музыки и кинематографии её пригласил в БДТ Георгий Товстоногов. В этом театре Данилова служила до 1992 года, а позднее работала в «Приюте комедианта» и Театре имени Комиссаржевской.

В кино она дебютировала ещё ребёнком — в картине Игоря Масленникова «Завтра, третьего апреля…». Самой известной работой Даниловой стала роль младшего сержанта Вари Синичкиной в телефильме «Место встречи изменить нельзя».

Ранее Life.ru рассказывал о смерти Натальи Даниловой. Артистка ушла из жизни незадолго до своего 71-летия. Life.ru также вспоминал её творческий путь, работу с Георгием Товстоноговым и роль Вари Синичкиной, которая принесла Даниловой всесоюзную известность.