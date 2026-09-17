Семья делит наследство умершего от рака актёра Юрия Цурило

Наследственное дело открыли в Санкт-Петербурге после смерти актёра театра и кино Юрия Цурило. Это следует из юридических материалов, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

Дело находится у одного из петербургских нотариусов. Сведения о наследниках, наличии завещания и составе имущества в материалах не приводятся. Но у него осталась вдова Надежда Цурило, с которой актёр прожил в браке более 60 лет, и два сына.