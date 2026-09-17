Семья делит наследство умершего от рака актёра Юрия Цурило
После смерти актёра Юрия Цурило в Петербурге открыли наследственное дело
Обложка © ТАСС / МГ/06.09.2010
Наследственное дело открыли в Санкт-Петербурге после смерти актёра театра и кино Юрия Цурило. Это следует из юридических материалов, с которыми ознакомилось РИА «Новости».
Дело находится у одного из петербургских нотариусов. Сведения о наследниках, наличии завещания и составе имущества в материалах не приводятся. Но у него осталась вдова Надежда Цурило, с которой актёр прожил в браке более 60 лет, и два сына.
Напомним, 26 августа стало известно о смерти актёра Юрия Цурило в Санкт-Петербурге. Причиной его смерти стала онкология. Артист до последнего не хотел поблажек на работе и скрывал проблемы со здоровьем от большинства коллег. Около 50 человек пришли проводить в последний путь Юрия Цурило, известного по картинам «Казус Кукоцкого» и «Хрусталёв, машину!», в Санкт-Петербурге. Церемония состоялась в городском крематории.
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