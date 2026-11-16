Британскую актрису Тину Симмонс, известную по эпизодическим ролям в «Звёздных войнах» и фильмах о Джеймсе Бонде, обнаружили мёртвой в её квартире. Обстоятельства смерти артистки пока неизвестны. О трагедии сообщает Daily Mail со ссылкой на близкую подругу покойной, актрису Мэдлин Смит.

«Тина Симмонс. Найдена мертвой в своей квартире. Ужасно», — поделилась Смит, выразив потрясение из-за утраты многолетней подруги.

Женщины были знакомы почти 60 лет. Мэдлин призналась, что тяжело переживает случившееся, особенно мысль о том, что Симмонс могла провести последние часы жизни в одиночестве. Точная дата смерти и её причины официально не раскрываются.

Карьера Симмонс продолжалась около шести десятилетий. Зрители могли видеть её в картине «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая», где она появилась в образе техника повстанцев. Кроме того, актриса участвовала в съёмках пяти фильмов бондианы, включая «Осьминожку», «Вид на убийство» и «Не время умирать».

В фильмографии артистки также значатся «Тёмный рыцарь», «Человек-паук: Вдали от дома», «Супермен III» и другие известные проекты. Всего она участвовала в сотнях кино- и телевизионных постановок, однако большинство её небольших ролей оставались без упоминания в титрах.

Помимо актёрской работы, Симмонс выступала дублёром и подменяла на съёмочной площадке таких звёзд, как Хелен Миррен и Мерил Стрип. В последние годы она регулярно посещала встречи с поклонниками фантастического кино, делилась воспоминаниями о съёмках и общалась с фанатами.

Ранее Life.ru рассказывал, что 14 ноября исполнилось 20 лет со дня выхода фильма «Казино Рояль», положившего начало новой эпохе бондианы. В материале издание вспомнило, как поклонники франшизы первоначально выступали против назначения Дэниела Крейга на роль агента 007. Несмотря на критику, картина успешно перезапустила серию, а актёр впоследствии сыграл знаменитого шпиона ещё в четырёх фильмах.