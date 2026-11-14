В Санкт-Петербурге умер известный фольклорист и литературовед Георгий Левинтон, не дожив всего один день до своего 78-летия. Причиной смерти профессора Европейского университета стало онкологическое заболевание, сообщили ТАСС его родственники.

Учёный скончался 14 ноября у себя дома. Левинтон был кандидатом филологических наук и посвятил десятилетия изучению русской словесности, народных традиций и языка. До последних лет его профессиональная деятельность оставалась связана с факультетом антропологии петербургского вуза.

Будущий исследователь родился 15 ноября 1948 года в Ленинграде. В 1971-м он окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета, а спустя 18 лет защитил кандидатскую диссертацию. В дальнейшем работал в Институте этнографии Академии наук СССР, позднее преобразованном в Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН, известный как Кунсткамера.

С 1996 года Левинтон преподавал на факультете этнологии Европейского университета, который впоследствии переименовали в антропологический. Среди главных направлений его научной работы были фольклористика, этнология, семиотика и лингвистика. Особое место занимало изучение творчества Александра Пушкина, Осипа Мандельштама и Анны Ахматовой, а также исследование славянских обрядов и народного эпоса.