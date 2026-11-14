«Казино Рояль» Мартина Кэмпбелла задало тон бондиане на целых пятнадцать лет. Фильм запомнился покерной дуэлью с Ле Шиффром и разговором в поезде, где Веспер Линд с ходу раскусывает агента 007. Сам Дэниел Крейг поначалу сомневался, стоит ли ему браться за эту роль. 14 ноября 2026 года картине исполняется 20 лет. Life.ru предлагает вспомнить, зачем продюсеры вернули Бонда к началу карьеры и что убедило Крейга сыграть его.

Почему продюсеры выбрали именно Дэниела Крейга?

Кастинг на роль агента 007: почему продюсеры выбрали Дэниела Крейга после Пирса Броснана? Фото © «Умри, но не сейчас», режиссёр Ли Тамахори, сценаристы Нил Пёрвис, Роберт Уэйд © «Казино Рояль», режиссёр Мартин Кэмпбелл, сценаристы Нил Пёрвис, Роберт Уэйд, Пол Хаггис

В «Умри, но не сейчас», последнем фильме с Пирсом Броснаном, Бонд ездил на машине-невидимке, а злодей принимал гостей в ледяном дворце. Картина стала самой кассовой в серии на тот момент. Продюсеры Барбара Брокколи и Майкл Уилсон решили начать историю агента заново и взяли за основу первый роман Яна Флеминга, вышедший в 1953 году. Снимать пригласили Мартина Кэмпбелла, который уже представил публике нового 007 в «Золотом глазе» с Броснаном.

Брокколи приметила Дэниела ещё в «Елизавете» 1998 года, где он сыграл священника, подосланного убить королеву. Кастинг-директор Дебби Макуильямс вспоминала, что встретилась с сотнями претендентов, а Брокколи с самого начала отстаивала Крейга. По словам Макуильямс, в Крейге чувствовалась угроза, которая и была нужна для более жёсткой версии героя. Сам актёр долго сомневался. Он дорожил возможностью жить без постоянного внимания к себе и всерьёз заинтересовался ролью, когда прочитал сценарий.

Как дело дошло до призывов к бойкоту?

Призывы к бойкоту «Казино Рояль»: почему часть фанатов Бонда не хотела видеть Дэниела Крейга в роли 007? Фото © «Казино Рояль», режиссёр Мартин Кэмпбелл, сценаристы Нил Пёрвис, Роберт Уэйд, Пол Хаггис и др.

К месту пресс-конференции 14 октября 2005 года Крейг приехал по Темзе на катере в спасательном жилете, и там его представили журналистам как шестого Бонда в официальной серии. Тогда местный таблоид обыграл фирменное представление агента, заменив в заголовке его фамилию на Bland, то есть «пресный».

К февралю 2006 года у недовольных поклонников появился сайт CraigNotBond.com, где возмущались уходом Броснана и называли Крейга слишком низким, светловолосым и странным на вид. За девять месяцев до премьеры авторы сайта призывали бойкотировать фильм, если студия не признает, что ошиблась с кастингом. Каким же Крейг показал Бонда, когда зрители наконец увидели его в деле?

Что выдаёт в новом Бонде новичка?

Погоня на Мадагаскаре в «Казино Рояль»: чем обернулось первое задание Джеймса Бонда под номером 007? Фото © «Казино Рояль», режиссёр Мартин Кэмпбелл, сценаристы Нил Пёрвис, Роберт Уэйд, Пол Хаггис и др.

Первое задание под номером 007 приводит Бонда на стройку на Мадагаскаре, где ему нужно догнать подозреваемого. Когда беглец проскальзывает в проём над гипсовой перегородкой, агент с разбега проламывает её, и эта же прямолинейность в итоге оборачивается скандалом в посольстве. После погони М, которую снова сыграла Джуди Денч, говорит подчинённому, что поторопилась с его повышением.

Некоторые привычные детали Бонд Крейга осваивает прямо на глазах у зрителя. Безупречный смокинг для вечера в казино ему подбирает Веспер Линд. А когда бармен спрашивает, взболтать или смешать мартини, 007 после крупного проигрыша раздражённо отвечает, что ему всё равно.

Зачем Бонду понадобился дефибриллятор?

Зачем Джеймсу Бонду понадобился дефибриллятор во время покерного турнира? Фото © «Казино Рояль», режиссёр Мартин Кэмпбелл, сценаристы Нил Пёрвис, Роберт Уэйд, Пол Хаггис и др.

Кэмпбелл ещё на презентации Крейга обещал больше внимания к характеру и меньше гаджетов. Кью, который обычно знакомил Бонда с новинками разведки, оставили за кадром. А в Aston Martin DBS спрятали портативный дефибриллятор. Когда Бонда травят во время турнира, он еле добирается до машины. Запустить прибор самостоятельно ему не удаётся, и на помощь приходит Веспер.

Эпизод с пленением Бонда Кэмпбелл сохранил из романа Флеминга. Когда Ле Шиффр пытается заставить агента заговорить, тот язвит сквозь боль. Крейг то срывается на крик, то снова пытается шутить, и по его лицу видно, сколько сил уходит на эту браваду.

Почему Ле Шиффр сам боялся проиграть?

Мадс Миккельсен в роли Ле Шиффра: почему злодей из «Казино Рояль» боялся проиграть Джеймсу Бонду в покер? Фото © «Казино Рояль», режиссёр Мартин Кэмпбелл, сценаристы Нил Пёрвис, Роберт Уэйд, Пол Хаггис и др.

Ле Шиффр в исполнении Мадса Миккельсена распоряжается деньгами террористов и теряет их на бирже, когда Бонд срывает его план. Турнир в Черногории даёт банкиру шанс вернуть потерянное, и в МИ-6 рассчитывают, что в случае проигрыша он сам попросит защиты и в обмен выдаст клиентов. За покерным столом Ле Шиффру снова приходится иметь дело с Бондом, который на этот раз играет на деньги британского казначейства.

Миккельсен объяснял, что Ле Шиффр становится опаснее по мере того, как его загоняют в угол. За столом банкир старается выглядеть невозмутимым, и всё внимание притягивает его мутный глаз, из которого временами течёт кровь. На съёмках линза мешала самому Миккельсену оценивать расстояние, из-за чего он постоянно что-нибудь задевал. Кэмпбеллу было важно, чтобы в этой сцене зрители следили и за лицами игроков, и за ходом партии, поэтому для фильма поменяли саму игру.

Почему в казино сыграли в покер?

Покерная дуэль Джеймса Бонда и Ле Шиффра: почему в «Казино Рояль» баккара заменили на техасский холдем? Фото © «Казино Рояль», режиссёр Мартин Кэмпбелл, сценаристы Нил Пёрвис, Роберт Уэйд, Пол Хаггис и др.

В романе Флеминга Бонд и Ле Шиффр играли в баккара, а для фильма выбрали более знакомый зрителям техасский холдем. Кэмпбелл пересмотрел «Цинциннати Кид» и «Мэверик», чтобы понять, как удержать внимание в эпизоде, где герои подолгу сидят за столом. В «Казино Рояль» камера переходит от карт и фишек к лицам игроков, так что зритель успевает заметить и то, как легла очередная карта, и то, у кого она вызвала тревогу.

Бонд уверен, что умеет распознавать блеф по жесту Ле Шиффра, и за ошибку в этом расчёте расплачивается всеми фишками. Чтобы вернуться в игру, он просит у Веспер ещё пять миллионов долларов, но она видела ту же раздачу и решает отказать ему. Чуть позже в том же казино Веспер придётся действовать куда быстрее, когда от неё будет зависеть жизнь Бонда.

Что Веспер Линд разглядела в Бонде?

Веспер Линд в «Казино Рояль»: как героиня Евы Грин с ходу раскусила Джеймса Бонда во время ужина в поезде? Фото © «Казино Рояль», режиссёр Мартин Кэмпбелл, сценаристы Нил Пёрвис, Роберт Уэйд, Пол Хаггис и др.

Веспер в исполнении Евы Грин едет в Черногорию как представительница британского казначейства, и знакомство с Бондом начинается с ужина в поезде. Он пытается угадать, из какой она семьи и как попала на службу, а Веспер по крою его костюма и тому, как он его носит, понимает, что Бонд учился среди людей богаче себя, и прямо говорит, что считает его сиротой.

Грин поначалу отказалась от проб, опасаясь, что ей достанется привычная роль девушки Бонда, и передумала, когда прочитала сценарий. На пробах она сыграла именно разговор в поезде, причём Кэмпбелл просил её говорить быстрее, и в этом темпе обмен репликами напоминал самой актрисе партию в покер.

После драки на лестнице Бонд находит Веспер под душем в вечернем платье, садится рядом прямо в смокинге и делает воду теплее. Брокколи вспоминала, что Крейг настоял на том, чтобы оба героя остались одетыми, и после такой сцены легко поверить Бонду, когда он говорит, что готов уйти из разведки. Как публика приняла такого Бонда после всех споров о кастинге?

Что бондиана унаследовала от «Казино Рояль»?

Наследие «Казино Рояль»: как история Веспер Линд повлияла на следующие фильмы о Бонде с Дэниелом Крейгом? Фото © «Квант милосердия», режиссёр Марк Форстер, сценаристы Пол Хаггис, Нил Пёрвис, Роберт Уэйд

Фильм, который часть поклонников собиралась бойкотировать, собрал около 600 млн долларов по всему миру и оставался самым кассовым в бондиане до выхода «Скайфолла». Ещё до начала британского проката кинокритик Питер Брэдшоу назвал Крейга лучшим Бондом со времён Шона Коннери. Вскоре актёра номинировали на BAFTA за эту роль, а сама картина получила премию за звук.

В «Кванте милосердия», действие которого начинается почти сразу после «Казино Рояль», Бонд продолжает разбираться с тем, что узнал о Веспер. Даже в «Не время умирать» 2021 года, пятом и последнем фильме Крейга в роли 007, герой вновь вспоминает о ней, когда у него появляется шанс начать всё заново с Мадлен Свон.

Спустя двадцать лет после выхода «Казино Рояль» франшиза готовится к новой главе — объявлен новый актёр на роль Джеймса Бонда.

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