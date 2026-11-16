Московская биржа исключит акции компании «Евротранс», управляющей сетью автозаправок «Трасса», из списка допущенных к торгам ценных бумаг с 30 декабря 2026 года. Причиной стала процедура банкротства, введённая в отношении топливного оператора. Об этом сообщила торговая площадка.

Решение затронет не только обыкновенные акции компании, но и десять выпусков её облигаций. Торги этими ценными бумагами также прекратятся 30 декабря.

Процедуру наблюдения в отношении «Евротранса» Арбитражный суд Московской области ввёл 12 ноября по заявлению банка. Суд признал требования кредитной организации обоснованными и включил в реестр кредиторов задолженность примерно на 38 миллионов рублей.

Финансовые трудности у компании начались ещё весной 2026 года. «Евротранс» неоднократно задерживал выплаты по долговым обязательствам, а к сентябрю допустил дефолты по всем выпускам биржевых облигаций.

На фоне проблем Мосбиржа ещё 18 сентября перевела акции топливного оператора в третий уровень листинга и включила их в сектор компаний повышенного инвестиционного риска. Теперь принято решение о полном прекращении биржевых торгов его бумагами.

При этом делистинг сам по себе не лишает инвесторов права собственности на акции. Владельцы сохранят свои бумаги, однако продавать и покупать их на Московской бирже после исключения из списка допущенных к торгам станет невозможно.

Ранее Life.ru рассказывал, что акции «Евротранса» обвалились более чем на 20% после остановки работы сети АЗС «Трасса». На фоне резкого падения котировок Мосбиржа переводила торги бумагами компании в режим дискретного аукциона.